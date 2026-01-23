O Auxílio-Aluguel do governo de São Paulo beneficiou 385 mulheres vítimas de violência doméstica na RMVale ao longo de 2025. O investimento na região chegou a R$ 1 milhão, com o objetivo de garantir moradia segura para mulheres que precisaram deixar suas casas por risco imediato à integridade física.

A ação é coordenada pela SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social) e tem apresentado crescimento graças à integração entre prefeituras, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado) e serviços especializados de enfrentamento à violência contra a mulher.

Programa atende 4,6 mil mulheres no estado