Maquininhas de cartão e cartões bancários de terceiros foram apreendidos com três suspeitos presos em flagrante na rodovia Presidente Dutra, no km 18, na base da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Lavrinhas, no Vale do Paraíba, durante ação contra golpes financeiros.

O registro policial aponta que a prisão ocorreu após a PRF receber informações repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais sobre uma mulher, de 25 anos, e dois homens, de 27 e 28 anos, suspeitos de praticar golpes em caixas eletrônicos em Juiz de Fora (MG).