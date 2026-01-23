23 de janeiro de 2026
TENTOU FUGIR

Homem ameaça pessoas no ponto de ônibus e é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Simulacros de armas de fogo apreendidos
Simulacros de armas de fogo apreendidos

Um homem foi preso após ameaçar pessoas com simulacros de arma de fogo nas proximidades do Terminal Rodoviário, no centro de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (22), às 21h25, durante o atendimento a uma ocorrência de suposto disparo de arma de fogo na rua Siqueira Campos.

Ocorrência

Enquanto policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento, foram acionados para averiguar um disparo no terminal.

Com o auxílio das câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada), a equipe identificou o suspeito trajando blusa preta e amarela e portando um objeto semelhante a uma arma.

Ao perceber a presença da polícia, o homem fugiu e descartou objetos pelo caminho.

Ele foi detido com um simulacro de arma de fogo. Após varredura, os policiais encontraram o segundo simulacro no local onde a fuga começou. Não houve confirmação de disparos.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.

