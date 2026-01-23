Um homem foi preso após ameaçar pessoas com simulacros de arma de fogo nas proximidades do Terminal Rodoviário, no centro de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (22), às 21h25, durante o atendimento a uma ocorrência de suposto disparo de arma de fogo na rua Siqueira Campos.
Ocorrência
Enquanto policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento, foram acionados para averiguar um disparo no terminal.
Com o auxílio das câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada), a equipe identificou o suspeito trajando blusa preta e amarela e portando um objeto semelhante a uma arma.
Ao perceber a presença da polícia, o homem fugiu e descartou objetos pelo caminho.
Ele foi detido com um simulacro de arma de fogo. Após varredura, os policiais encontraram o segundo simulacro no local onde a fuga começou. Não houve confirmação de disparos.
O homem foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.