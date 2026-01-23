Um homem foi preso após ameaçar pessoas com simulacros de arma de fogo nas proximidades do Terminal Rodoviário, no centro de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (22), às 21h25, durante o atendimento a uma ocorrência de suposto disparo de arma de fogo na rua Siqueira Campos.

Ocorrência