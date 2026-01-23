Um homem procurado pela Justiça por corrupção de menores foi localizado e preso no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na quarta-feira (21), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua Projetada B.

O suspeito tentou fugir e agrediu um dos agentes, mas foi detido.