OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MANDADO DE PRISÃO

Acusado de corromper menores agride PM e acaba preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por corrupção de menores foi localizado e preso no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na quarta-feira (21), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua Projetada B.

O suspeito tentou fugir e agrediu um dos agentes, mas foi detido.

Em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, pelo Art. 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), que trata do crime de corrupção de menores.

Diante dos fatos, a equipe o conduziu à Central de Flagrantes, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça e também responderá por lesão corporal contra agente público e resistência.

