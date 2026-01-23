Um homem procurado pela Justiça por corrupção de menores foi localizado e preso no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos.
A ação ocorreu na quarta-feira (21), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua Projetada B.
O suspeito tentou fugir e agrediu um dos agentes, mas foi detido.
Em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, pelo Art. 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), que trata do crime de corrupção de menores.
Diante dos fatos, a equipe o conduziu à Central de Flagrantes, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça e também responderá por lesão corporal contra agente público e resistência.