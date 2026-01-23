Roger Abdelmassih, 82 anos, condenado por dezenas de estupros enquanto atuava como médico, foi transferido do "Presídio dos Famosos" no Vale do Paraíba.
O ex-médico deixou a P2 Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé, e agora cumpre pena em Potim, também no Vale. As duas unidades prisionais ficam a cerca de 44 quilômetros de distância uma da outra.
A transferência do detento aconteceu no último dia 2, segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).
Abdelmassih seguiu para a Penitenciária 2 de Potim. Além dele, outros nomes de casos criminais de grande repercussão foram levados para lá, incluindo Fernando Sastre Filho, conhecido como "Playboy da Porsche", Walter Delgatti, o "hacker de Araraquara", e o ex-jogador Robinho.
Abdelmassih era um dos últimos presos por caso de grande repercussão que seguia no "Presídio dos Famosos". O governo paulista planeja acabar com a fama da unidade e vem transferindo todos os condenados em regime fechado para outros locais do estado — apenas entre novembro e dezembro do ano passado foram cinco transferidos.
A defesa do ex-médico Roger Abdelmassih entrou com pedido de prisão domiciliar alegando questões de saúde. O pedido foi protocolado pela esposa e advogada do ex-médico, Larissa Sacco Abdelmassih, em novembro do ano passado, no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).
Juíza pediu novo laudo técnico para comprovar doenças. A magistrada Sueli Zeraik recebeu o pedido da defesa e definiu que uma nova perícia médica deve ser realizada, arcada pelo detento ou solicitada ao Instituto Médico Social e de Criminologia de São Paulo. Ainda não há data definida para realização do procedimento.
Defesa alega que ele pode morrer a qualquer momento dentro da prisão. Laudos apresentados pela defesa apontam para problemas no coração e câncer na próstata. Além disso, o condenado seria portador de cardiopatia isquêmica grave, hipertensão, insuficiência cardíaca, broncopatia diverticulite.
Abdelmassih foi condenado a 173 anos de prisão por estuprar dezenas de pacientes. Entre idas e vindas do sistema prisional, ele está preso desde 2014, quando foi capturado no Paraguai após fugir do país e ficar foragido por três anos.