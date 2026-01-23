Roger Abdelmassih, 82 anos, condenado por dezenas de estupros enquanto atuava como médico, foi transferido do "Presídio dos Famosos" no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ex-médico deixou a P2 Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé, e agora cumpre pena em Potim, também no Vale. As duas unidades prisionais ficam a cerca de 44 quilômetros de distância uma da outra.