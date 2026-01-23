23 de janeiro de 2026
Logo Sampi
VIOLÊNCIA

Ataque com faca deixa seis feridos na Bélgica; 2 em estado grave

Por Da redação | Antuérpia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Port of Antwerp
Imagem da sede do porto da Antuérpia
Imagem da sede do porto da Antuérpia

Um ataque com faca deixou ao menos seis feridos na noite dessa quinta-feira (22) na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Ao menos dois estão em estado grave.

O ataque ocorreu perto de uma praça onde havia uma manifestação da comunidade curda. O ato, que tinha entre 200 a 300 pessoas, foi pacífico, conforme o jornal Het Laatste Nieuws. No local, bandeiras curdas e do Partido dos Trabalhadores do Curdistão foram exibidas. O ataque aconteceu perto do final do evento.

"Perto do fim da manifestação, um grupo apareceu de repente com facas nas mãos", disse uma testemunha. "As pessoas começaram a esfaquear. Foi aí que o pânico se instaurou", afirmou uma testemunha ao jornal local Het Laatste Nieuws.

Quatro feridos foram localizados na própria praça e, outros dois, nas proximidades. Diversas equipes dos serviços de emergência foram deslocadas para atender as vítimas e levá-las ao hospital, informou a Agência de Notícias Belga.

Quatro suspeitos foram presos. O grupo havia se infiltrado no meio dos manifestantes, segundo Wouter Bruyns, porta-voz da polícia. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do caso. As autoridades pediram que populares deixassem a área.

* Com informações do portal UOL

