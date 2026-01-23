Um ataque com faca deixou ao menos seis feridos na noite dessa quinta-feira (22) na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Ao menos dois estão em estado grave.

O ataque ocorreu perto de uma praça onde havia uma manifestação da comunidade curda. O ato, que tinha entre 200 a 300 pessoas, foi pacífico, conforme o jornal Het Laatste Nieuws. No local, bandeiras curdas e do Partido dos Trabalhadores do Curdistão foram exibidas. O ataque aconteceu perto do final do evento.