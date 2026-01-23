23 de janeiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

SJC: Procurado pela Justiça por agressão é preso no Pinheirinho

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi preso por lesão corporal no bairro Pinheirinho dos Palmares
Homem foi preso por lesão corporal no bairro Pinheirinho dos Palmares

Um homem procurado pela Justiça por lesão corporal foi localizado e preso durante patrulhamento no bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, realizado por policiais da Atividade Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar).

A ação ocorreu na quinta-feira (22), quando os militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem em atitude suspeita.

Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com ele, constatou-se o mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal.

Diante dos fatos, ele foi  encaminhado para a Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.

