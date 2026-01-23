Um homem procurado pela Justiça por lesão corporal foi localizado e preso durante patrulhamento no bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, realizado por policiais da Atividade Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar).

A ação ocorreu na quinta-feira (22), quando os militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem em atitude suspeita.

