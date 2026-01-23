Os trabalhadores da Avibras autorizaram o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos a negociar os valores das dívidas trabalhistas acumuladas pela empresa desde 2022. A decisão foi tomada em assembleia, na noite dessa quinta-feira (22), na sede da entidade.
Na última reunião com o sindicato, na quarta-feira (21), a empresa informou que está previsto o retorno das atividades da fábrica com 450 trabalhadores, sendo 210 em março e 240 a partir de junho.
O processo de negociação entre a Avibras e o Sindicato deve ser concluído até o final de fevereiro. A dívida trabalhista inclui 34 meses de salários em atraso, multas, verbas rescisórias e outros direitos.
Governo federal
Desde o início da crise, o sindicato cobra do governo federal medidas para socorrer a fábrica e os trabalhadores. Segundo a direção da empresa, ainda há pendências para a liberação de recursos para compras a serem feitas pelo Exército. Isso é parte do plano de retomada da fábrica.
Também estão pendentes a formalização de um acordo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a redução de débitos tributários e a decisão do Tribunal de Justiça sobre o plano de recuperação judicial.
“Se for confirmada, a retomada da Avibras será uma grande vitória para os trabalhadores, para a região e para o país. Em março, completaremos quatro anos de uma luta que já entrou para a história do movimento operário”, afirma o presidente do sindicato, Weller Gonçalves.
Em passagem pelo Vale do Paraíba, em 9 de agosto de 2025, o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o governo está empenhado em ajudar a recuperar a Avibras Indústria Aeroespacial, empresa bélica sediada em Jacareí que está em recuperação judicial, enfrentando severa crise financeira.