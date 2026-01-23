Os trabalhadores da Avibras autorizaram o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos a negociar os valores das dívidas trabalhistas acumuladas pela empresa desde 2022. A decisão foi tomada em assembleia, na noite dessa quinta-feira (22), na sede da entidade.

Na última reunião com o sindicato, na quarta-feira (21), a empresa informou que está previsto o retorno das atividades da fábrica com 450 trabalhadores, sendo 210 em março e 240 a partir de junho.