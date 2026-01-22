O ex-atleta Cristiano Ricardo Pimenta, conhecido no meio esportivo como Cris Pimenta, morreu na manhã desta quinta-feira (22), em São Paulo, aos 50 anos, vítima de um infarto. A morte causou comoção entre amigos, ex-companheiros de equipe e integrantes do futsal paulista.

Com uma trajetória marcada por dedicação, profissionalismo e caráter, Cris teve passagens importantes pelo São José Futsal, onde atuou em diferentes períodos, sendo sua última participação em 2017. Dentro e fora das quadras, era reconhecido pela postura ética, respeito aos colegas e forte comprometimento com o esporte.