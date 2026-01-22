22 de janeiro de 2026
LUTO

Ex-jogador do São José, Cris Pimenta morre aos 50 anos

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Cristiano Ricardo Pimenta
Cristiano Ricardo Pimenta

O ex-atleta Cristiano Ricardo Pimenta, conhecido no meio esportivo como Cris Pimenta, morreu na manhã desta quinta-feira (22), em São Paulo, aos 50 anos, vítima de um infarto. A morte causou comoção entre amigos, ex-companheiros de equipe e integrantes do futsal paulista.

Com uma trajetória marcada por dedicação, profissionalismo e caráter, Cris teve passagens importantes pelo São José Futsal, onde atuou em diferentes períodos, sendo sua última participação em 2017. Dentro e fora das quadras, era reconhecido pela postura ética, respeito aos colegas e forte comprometimento com o esporte.

Em nota oficial, a diretoria do São José Futsal lamentou a perda do ex-atleta e destacou sua contribuição para a história do clube, além do legado humano deixado ao longo da carreira.

Nas redes sociais, amigos e pessoas ligadas ao futsal prestaram homenagens. Uma das mensagens destacou Cris como “um dos grandes nomes conhecidos no meio do futsal”, ressaltando a tristeza causada pela perda precoce.

O clube manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

