22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Faixa da Dutra é liberada após 5 dias fechada por erosão em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trânsito pesado na Dutra
Trânsito pesado na Dutra

Foi liberada no fim da tarde desta quinta-feira (22) a faixa da Rodovia Presidente Dutra que permanecia interditada no km 146, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro. O bloqueio durou cinco dias e foi adotado após a identificação de um processo de erosão no talude às margens da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O problema foi constatado no último sábado (17), em meio às chuvas que atingiram a região, levando a concessionária RioSP a interditar a faixa para a realização de obras emergenciais de contenção e recuperação da área afetada.

Os serviços principais foram executados ainda no mesmo dia, porém a liberação do trecho foi adiada para que o solo fosse monitorado ao longo dos dias seguintes, especialmente devido à persistência das chuvas.

Segundo a concessionária, durante o período de observação não foi registrada movimentação de terra que comprometesse a segurança da via. Com a avaliação concluída, os dispositivos de sinalização foram retirados e o tráfego voltou a fluir normalmente no local.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários