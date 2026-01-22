Foi liberada no fim da tarde desta quinta-feira (22) a faixa da Rodovia Presidente Dutra que permanecia interditada no km 146, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro. O bloqueio durou cinco dias e foi adotado após a identificação de um processo de erosão no talude às margens da via.

O problema foi constatado no último sábado (17), em meio às chuvas que atingiram a região, levando a concessionária RioSP a interditar a faixa para a realização de obras emergenciais de contenção e recuperação da área afetada.