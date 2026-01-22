A família de Lucas Alves Rosas da Costa, morador do Residencial União, em São José dos Campos, vive momentos de apreensão após o desaparecimento do jovem, ocorrido na manhã da última quarta-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com relatos de familiares, Lucas foi visto pela última vez por volta das 8h e, desde então, não retornou para casa nem manteve contato. O sumiço sem explicações tem mobilizado parentes e amigos em buscas por informações que possam ajudar a localizá-lo.