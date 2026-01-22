A família de Lucas Alves Rosas da Costa, morador do Residencial União, em São José dos Campos, vive momentos de apreensão após o desaparecimento do jovem, ocorrido na manhã da última quarta-feira (21).
De acordo com relatos de familiares, Lucas foi visto pela última vez por volta das 8h e, desde então, não retornou para casa nem manteve contato. O sumiço sem explicações tem mobilizado parentes e amigos em buscas por informações que possam ajudar a localizá-lo.
A família informou que Lucas enfrenta crises de ansiedade, mas destacou que ele fazia uso regular de medicação. Até o momento, não há indícios de que o problema de saúde tenha relação direta com o desaparecimento. Os parentes também afirmam que não houve conflitos familiares ou qualquer situação que justificasse um afastamento voluntário.
Outro fator que aumenta a preocupação é o fato de o telefone celular permanecer desligado, dificultando qualquer tentativa de contato.
O caso foi comunicado às autoridades, e qualquer informação que possa contribuir para localizar Lucas Alves Rosas da Costa deve ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190. A família pede o apoio da população para ajudar nas buscas.