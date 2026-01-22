22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SUMIÇO

Morador de São José está desaparecido; família busca ajuda

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Lucas Alves Rosas da Costa
Lucas Alves Rosas da Costa

A família de Lucas Alves Rosas da Costa, morador do Residencial União, em São José dos Campos, vive momentos de apreensão após o desaparecimento do jovem, ocorrido na manhã da última quarta-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com relatos de familiares, Lucas foi visto pela última vez por volta das 8h e, desde então, não retornou para casa nem manteve contato. O sumiço sem explicações tem mobilizado parentes e amigos em buscas por informações que possam ajudar a localizá-lo.

A família informou que Lucas enfrenta crises de ansiedade, mas destacou que ele fazia uso regular de medicação. Até o momento, não há indícios de que o problema de saúde tenha relação direta com o desaparecimento. Os parentes também afirmam que não houve conflitos familiares ou qualquer situação que justificasse um afastamento voluntário.

Outro fator que aumenta a preocupação é o fato de o telefone celular permanecer desligado, dificultando qualquer tentativa de contato.

O caso foi comunicado às autoridades, e qualquer informação que possa contribuir para localizar Lucas Alves Rosas da Costa deve ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190. A família pede o apoio da população para ajudar nas buscas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários