23 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Invadiu o consultório e matou a terapeuta durante sessão

Por Da Redação | Orange, Flórida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Terapeuta morreu durante atendimento
Terapeuta morreu durante atendimento

Uma terapeuta foi morta a facadas na noite de segunda-feira (19) após ser atacada por um ex-paciente que invadiu seu consultório durante um atendimento. A profissional chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no condado de Orange, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as informações iniciais, o agressor entrou no local enquanto a terapeuta realizava uma sessão com outra pessoa e a atacou com golpes de faca.

A vítima, que era bastante conhecida na região, foi levada às pressas para um hospital próximo, onde teve a morte confirmada.

As circunstâncias do ataque e a motivação do crime estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários