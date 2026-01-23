Uma terapeuta foi morta a facadas na noite de segunda-feira (19) após ser atacada por um ex-paciente que invadiu seu consultório durante um atendimento. A profissional chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu no condado de Orange, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as informações iniciais, o agressor entrou no local enquanto a terapeuta realizava uma sessão com outra pessoa e a atacou com golpes de faca.
A vítima, que era bastante conhecida na região, foi levada às pressas para um hospital próximo, onde teve a morte confirmada.
As circunstâncias do ataque e a motivação do crime estão sendo investigadas pelas autoridades locais.