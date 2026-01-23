Uma mulher de 59 anos foi morta a tiros na tarde de terça-feira (20) dentro de uma residência onde havia vivido com o ex-companheiro. O crime ocorreu quando a vítima retornou ao imóvel para buscar pertences pessoais.
O caso foi registrado em Muitos Capões, na Serra Gaúcha. Segundo a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Uliana Teresinha Fagundes, que havia deixado a casa quatro dias antes.
Na manhã do crime, Uliana e o ex-marido assinaram o divórcio em Vacaria e retornaram juntos à cidade. Ao chegar ao endereço, a mulher entrou sozinha na residência, enquanto o homem permaneceu do lado de fora.
Minutos depois, disparos de arma de fogo foram ouvidos. Uliana foi atingida e morreu no local.
O suspeito, de 59 anos, fugiu após o crime e segue sendo procurado pela polícia. De acordo com a Brigada Militar, ele não possui antecedentes criminais.
Natural de Braga, Uliana trabalhava como monitora em uma escola estadual do município e era mãe de duas filhas, de um relacionamento anterior.
O Instituto-Geral de Perícias foi acionado para realizar os levantamentos no local. As circunstâncias e a motivação do crime serão apuradas pela polícia.