Uma mulher de 59 anos foi morta a tiros na tarde de terça-feira (20) dentro de uma residência onde havia vivido com o ex-companheiro. O crime ocorreu quando a vítima retornou ao imóvel para buscar pertences pessoais.

O caso foi registrado em Muitos Capões, na Serra Gaúcha. Segundo a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Uliana Teresinha Fagundes, que havia deixado a casa quatro dias antes.