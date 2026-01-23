Um homem foi preso na noite de quarta-feira (21) após incendiar a própria residência depois de ser acusado de violência doméstica pela companheira. O fogo destruiu praticamente todos os bens do imóvel e causou a morte do cachorro de estimação da família.
O caso ocorreu em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Segundo relato da vítima, de 62 anos, o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool e drogas e passou a demonstrar ciúmes após ela receber uma ligação telefônica.
A mulher contou à polícia que já havia sofrido agressões físicas anteriormente. Na discussão, o homem exigiu saber quem estava ligando e, mesmo após ela afirmar que se tratava de um número desconhecido, acusou um vizinho de envolvimento.
Em seguida, o suspeito quebrou o próprio celular e o aparelho da companheira e fez ameaças de incendiar a casa. Pouco depois, ele cortou a mangueira de um botijão de gás, provocando uma explosão e dando início ao incêndio.
O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado e conseguiu conter as chamas. De acordo com a corporação, todos os objetos no interior da residência foram destruídos, além da morte do animal.
A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência de incêndio e violência doméstica. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.