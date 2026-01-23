Um homem foi preso na noite de quarta-feira (21) após incendiar a própria residência depois de ser acusado de violência doméstica pela companheira. O fogo destruiu praticamente todos os bens do imóvel e causou a morte do cachorro de estimação da família.

O caso ocorreu em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Segundo relato da vítima, de 62 anos, o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool e drogas e passou a demonstrar ciúmes após ela receber uma ligação telefônica.