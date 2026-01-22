A investigação do assassinato de Matheus da Cruz Pereira, morto a tiros em 26 de novembro de 2025, avançou nesta quinta-feira (22) com a prisão de um policial militar de 21 anos, apontado como suspeito de envolvimento direto no crime. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí.

De acordo com a Polícia Civil, o policial Leandro Seiki Maruya foi detido no momento em que deixava a 2ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), na avenida Jacu-Pêssego, na capital paulista. Após a abordagem, a ocorrência foi apresentada na sede da DIG de Jacareí, responsável pela investigação.