Uma criança de 4 anos morreu após ser atropelada por um caminhão desgovernado enquanto brincava na rua. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu na noite de terça-feira (20).
A tragédia aconteceu em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão de mudança estava estacionado quando perdeu o freio e desceu a via sem ninguém na cabine.
A vítima, identificada como Davi César, estava na rua por volta das 20h50 quando foi atingida pelo veículo. O caminhão passou por cima da criança, que morreu no local.
No momento do acidente, a mãe do menino estava dentro de casa preparando um mingau a pedido do filho. Ao ouvir os gritos, saiu para a rua e encontrou a criança já sem vida.
Além de Davi, uma mulher que estava no local também foi atingida e ficou prensada entre o caminhão e uma parede. Ela foi socorrida, encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberada sem ferimentos graves.
O corpo da criança foi sepultado na quarta-feira (21), um dia após o acidente. As circunstâncias da ocorrência seguem sob apuração.