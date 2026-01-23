23 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Mãe atropela sem querer e mata filha de dois anos

Por Da Redação | Londrina
| Tempo de leitura: 1 min
Uma criança de 2 anos morreu após ser atropelada acidentalmente pela própria mãe dentro da garagem de casa. A menina chegou a ser socorrida e internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu em um condomínio residencial da zona oeste de Londrina, no Norte do Paraná, na manhã de quarta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe manobrava o carro em marcha à ré quando não percebeu a presença da filha no local.

Após o acidente, equipes de resgate foram acionadas. Devido à gravidade da situação, uma equipe avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com médico, prestou atendimento à vítima.

A criança foi levada ao Hospital Universitário de Londrina. Ainda no estacionamento da unidade, ela sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimada.

Internada na UTI, a menina foi intubada, mas não resistiu. De acordo com a equipe médica, a criança sofreu politraumatismos e chegou a passar por tentativas de reanimação durante a internação.

