Uma criança de 2 anos morreu após ser atropelada acidentalmente pela própria mãe dentro da garagem de casa. A menina chegou a ser socorrida e internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu em um condomínio residencial da zona oeste de Londrina, no Norte do Paraná, na manhã de quarta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe manobrava o carro em marcha à ré quando não percebeu a presença da filha no local.