Uma criança de 2 anos morreu após ser atropelada acidentalmente pela própria mãe dentro da garagem de casa. A menina chegou a ser socorrida e internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso ocorreu em um condomínio residencial da zona oeste de Londrina, no Norte do Paraná, na manhã de quarta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe manobrava o carro em marcha à ré quando não percebeu a presença da filha no local.
Após o acidente, equipes de resgate foram acionadas. Devido à gravidade da situação, uma equipe avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com médico, prestou atendimento à vítima.
A criança foi levada ao Hospital Universitário de Londrina. Ainda no estacionamento da unidade, ela sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimada.
Internada na UTI, a menina foi intubada, mas não resistiu. De acordo com a equipe médica, a criança sofreu politraumatismos e chegou a passar por tentativas de reanimação durante a internação.