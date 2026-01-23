Um músico de 38 anos morreu na tarde de segunda-feira (19) após sofrer um grave acidente de trabalho enquanto manuseava placas de mármore. Ele ficou prensado entre pedras de cerca de uma tonelada, sofreu uma parada cardíaca durante o atendimento de resgate e não resistiu.
O caso ocorreu em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. A vítima foi identificada como Jean Carlos Mangeronio de Freitas, que realizava um serviço de manutenção no momento do acidente.
Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no local tentaram socorrer o homem utilizando macacos hidráulicos. Com a chegada da equipe de resgate, a pedra foi removida, mas Jean Carlos entrou em parada cardíaca durante o atendimento e morreu no local.
Além de atuar com serviços de manutenção, Jean Carlos era músico e proprietário de uma empresa de eventos. Ele se apresentava em bares e em shows particulares na região.
O músico deixa a esposa e um filho de aproximadamente um ano. As cerimônias de despedida estão previstas para esta terça-feira (20).
O velório será realizado na Capela Saudades, no bairro Morrotes, e a cerimônia de cremação está marcada para as 15h30.