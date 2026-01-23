Um músico de 38 anos morreu na tarde de segunda-feira (19) após sofrer um grave acidente de trabalho enquanto manuseava placas de mármore. Ele ficou prensado entre pedras de cerca de uma tonelada, sofreu uma parada cardíaca durante o atendimento de resgate e não resistiu.

O caso ocorreu em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. A vítima foi identificada como Jean Carlos Mangeronio de Freitas, que realizava um serviço de manutenção no momento do acidente.