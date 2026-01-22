Uma mulher de 61 anos morreu na tarde de quarta-feira (21) após se afogar ao cair em um rio durante um momento de lazer com familiares. Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu.
O acidente aconteceu em um trecho do Rio Coxipó, nas proximidades de uma ponte da Avenida das Torres. Segundo as informações apuradas, a mulher escorregou e acabou caindo na água.
Equipes de socorro foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.