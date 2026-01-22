Francisco Batista dos Santos, de 64 anos, morreu após ser violentamente atacado na manhã de terça-feira (20). A vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime, que seria vizinho do idoso, segue foragido.

O caso ocorreu no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o ataque foi registrado por volta das 11h38 e é investigado como homicídio doloso.