Francisco Batista dos Santos, de 64 anos, morreu após ser violentamente atacado na manhã de terça-feira (20). A vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime, que seria vizinho do idoso, segue foragido.
O caso ocorreu no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o ataque foi registrado por volta das 11h38 e é investigado como homicídio doloso.
Testemunhas relataram que Francisco foi atingido com golpes de foice e sofreu uma pedrada na cabeça, com ferimentos principalmente na região da cabeça e do pescoço. Após a agressão, o suspeito fugiu do local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Cuiabá. Francisco morreu às 23h40 do mesmo dia.
A DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) foi acionada no hospital para os procedimentos de liberação do corpo e segue responsável pelas investigações para localizar e prender o autor do crime.