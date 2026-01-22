O jovem de 24 anos preso por suspeita de matar a facadas a ex-chefe Natasha Eduarda Alves de Sá, de 21 anos, teria a intenção de fazer outras vítimas. A informação foi divulgada pelo delegado Bruno de Paula e consta em depoimento de uma testemunha, que relatou ter ouvido do próprio investigado que a jovem “não seria a primeira”.
O crime ocorreu em um supermercado onde suspeito e vítima trabalhavam juntos. De acordo com a investigação, o homem utilizou uma das facas do próprio estabelecimento para cometer o homicídio.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele vai até o estoque, pega a faca e segue em direção ao local onde Natasha estava. No trajeto, o suspeito chega a desembalar a arma.
Ao se aproximar da vítima, ele inicia uma breve conversa, que termina com uma sequência de nove golpes de faca. Natasha não resistiu aos ferimentos.
Segundo o delegado, a principal linha de investigação aponta para motivação por vingança, após a jovem ter advertido o suspeito durante o trabalho.
O homem passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.