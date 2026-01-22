O jovem de 24 anos preso por suspeita de matar a facadas a ex-chefe Natasha Eduarda Alves de Sá, de 21 anos, teria a intenção de fazer outras vítimas. A informação foi divulgada pelo delegado Bruno de Paula e consta em depoimento de uma testemunha, que relatou ter ouvido do próprio investigado que a jovem “não seria a primeira”.

O crime ocorreu em um supermercado onde suspeito e vítima trabalhavam juntos. De acordo com a investigação, o homem utilizou uma das facas do próprio estabelecimento para cometer o homicídio.