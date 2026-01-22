Uma cena de forte comoção marcou uma celebração religiosa após um avô receber, durante a missa, a notícia da morte do neto. Abalado, o idoso caminhou até o altar e, aos prantos, foi amparado pelo sacerdote, em um momento que emocionou os fiéis e ganhou repercussão nas redes sociais.

O episódio ocorreu na Igreja Matriz de São Francisco de Assis, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Durante a celebração, o padre Carlos Henrique acolheu o avô com um abraço.