Um vídeo publicado por uma influenciadora digital viralizou após ela relatar ter sido multada em R$ 1 mil por barulho durante um momento íntimo em seu apartamento. O episódio ocorreu em novembro de 2025, a penalidade foi aplicada em dezembro e ganhou repercussão apenas agora, após a divulgação nas redes sociais.

O caso aconteceu em Santa Catarina. Em vídeo, Angel Laís mostrou mensagens trocadas em um grupo do condomínio, nas quais moradores reclamam de “barulhos obscenos”. Segundo a influenciadora, os ruídos teriam durado entre três e cinco minutos.