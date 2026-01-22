A técnica de enfermagem Amanda Rodrigues de Sousa, de 28 anos, presa por suspeita de participação em ao menos três homicídios de pacientes internados em UTI, mantinha nas redes sociais uma imagem ligada à fé religiosa e à maternidade. As mortes ocorreram durante plantões em que ela integrava a equipe responsável pelos cuidados dos pacientes, e a motivação dos crimes ainda é investigada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso envolve a UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. Nas redes sociais, Amanda se apresentava como “mãe e cristã”, publicava fotos com a filha e compartilhava conteúdos religiosos, como músicas gospel e pregações.