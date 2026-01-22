O advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos, envolvido em um atropelamento que resultou na morte de uma idosa de 72 anos, já possui condenação anterior por homicídio. A vítima morreu após ser atingida por um veículo conduzido pelo suspeito na manhã de terça-feira (20).

O caso ocorreu na Avenida da FEB, em Várzea Grande. Segundo as informações apuradas, Ilmis Dalmis Mendes da Conceição atravessava a via quando foi atropelada por um Fiat Toro dirigido pelo advogado.