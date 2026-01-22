22 de janeiro de 2026
FEMINICÍDIO

Antes de partir idosa ao meio, advogado decapitou companheira

Por Da Redação | Várzea Grande (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos
O advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos

O advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos, envolvido em um atropelamento que resultou na morte de uma idosa de 72 anos, já possui condenação anterior por homicídio. A vítima morreu após ser atingida por um veículo conduzido pelo suspeito na manhã de terça-feira (20).

O caso ocorreu na Avenida da FEB, em Várzea Grande. Segundo as informações apuradas, Ilmis Dalmis Mendes da Conceição atravessava a via quando foi atropelada por um Fiat Toro dirigido pelo advogado.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada para o outro lado da pista e acabou sendo atingida novamente por um segundo veículo.

Paulo Roberto Gomes dos Santos já havia sido condenado anteriormente por um crime violento contra a própria companheira. As circunstâncias do atropelamento mais recente seguem sob apuração pelas autoridades competentes.

