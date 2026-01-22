22 de janeiro de 2026
ASSASSINATO

Tio confessa morte de Beatryz, 14 anos, que estava desaparecida

Por Da Redação | Britânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Tio confessa morte de Beatryz, 14 anos, que estava desaparecida
A Polícia Civil encontrou, na quarta-feira (21), o corpo da adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, que estava desaparecida desde a véspera. Um homem foi preso e confessou o crime.

O caso ocorreu em Britânia, no interior de Goiás. A jovem havia sumido na terça-feira (20), após sair da casa da avó. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela deixou o local de bicicleta.

Segundo a investigação, a adolescente foi atraída até a residência do suspeito sob a justificativa de que ajudaria a consertar um aparelho de telefone com defeito.

O homem preso é tio de consideração da vítima e participou das buscas antes de ser detido. Após a prisão, ele confessou o assassinato. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do crime.