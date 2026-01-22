A Polícia Civil encontrou, na quarta-feira (21), o corpo da adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, que estava desaparecida desde a véspera. Um homem foi preso e confessou o crime.
O caso ocorreu em Britânia, no interior de Goiás. A jovem havia sumido na terça-feira (20), após sair da casa da avó. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela deixou o local de bicicleta.
Segundo a investigação, a adolescente foi atraída até a residência do suspeito sob a justificativa de que ajudaria a consertar um aparelho de telefone com defeito.
O homem preso é tio de consideração da vítima e participou das buscas antes de ser detido. Após a prisão, ele confessou o assassinato. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do crime.