22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Mulher é achada morta após uma semana desaparecida

Por Da Redação | Araguari (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mulher é achada morta após uma semana desaparecida
Mulher é achada morta após uma semana desaparecida

Uma jovem de 25 anos, que estava desaparecida desde o dia 13 de janeiro, foi localizada nesta terça-feira (20). Um homem de 28 anos foi detido suspeito de envolvimento no caso. As circunstâncias do desaparecimento seguem sob investigação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi encontrada em Araguari, no Triângulo Mineiro. De acordo com as apurações iniciais, o caso envolve um relacionamento marcado por atitudes de controle e ameaças.

Equipes especializadas acompanham a ocorrência e continuam coletando informações para esclarecer os fatos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários