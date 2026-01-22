Uma jovem de 25 anos, que estava desaparecida desde o dia 13 de janeiro, foi localizada nesta terça-feira (20). Um homem de 28 anos foi detido suspeito de envolvimento no caso. As circunstâncias do desaparecimento seguem sob investigação.

A vítima foi encontrada em Araguari, no Triângulo Mineiro. De acordo com as apurações iniciais, o caso envolve um relacionamento marcado por atitudes de controle e ameaças.