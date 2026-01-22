Dois acidentes de trânsito foram registrados ao longo desta quinta-feira (22) na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), no trecho que liga os municípios de Pindamonhangaba e Tremembé, causando transtornos pontuais ao tráfego.

O primeiro acidente ocorreu às 11h05, na altura do km 34,9, no sentido norte (Campos do Jordão), já no município de Pindamonhangaba. A ocorrência envolveu um veículo de passeio e resultou na interdição de uma faixa de rolamento. Segundo informações repassadas pela concessionária ao jornalismo do Alerta Vale do Paraíba, não houve registro de congestionamento. O atendimento segue em andamento, com o envio de uma viatura de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento do DER-SP para prestar assistência no local.

O segundo acidente, de maior gravidade, foi registrado por volta das 14h, na altura do km 16, em Tremembé, afetando os dois sentidos da rodovia, norte (Campos do Jordão) e sul (Taubaté). A colisão envolveu um caminhão de transporte de laticínios e uma motocicleta, resultando na interdição total da via, sem opção de desvio no momento do atendimento. Possíveis pontos de lentidão e congestionamento ainda estavam sendo avaliados.