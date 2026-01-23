A babá brasileira Juliana Peres Magalhães, de 25 anos, natural de Jacareí, passou a acusar o ex-patrão e amante, o agente do FBI Brendan Banfield, pela morte da esposa dele após fechar um acordo com a Promotoria dos Estados Unidos que reduziu significativamente sua pena.

Juliana é acusada de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em fevereiro de 2023, na região de Frying Pan, no condado de Fairfax, na Virgínia (EUA). Como parte do acordo judicial, ela se declarou culpada de homicídio culposo, evitando uma condenação que poderia chegar a 40 anos de prisão. Os promotores também retiraram uma acusação adicional por uso de arma de fogo durante o crime.