A babá brasileira Juliana Peres Magalhães, de 25 anos, natural de Jacareí, passou a acusar o ex-patrão e amante, o agente do FBI Brendan Banfield, pela morte da esposa dele após fechar um acordo com a Promotoria dos Estados Unidos que reduziu significativamente sua pena.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Juliana é acusada de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em fevereiro de 2023, na região de Frying Pan, no condado de Fairfax, na Virgínia (EUA). Como parte do acordo judicial, ela se declarou culpada de homicídio culposo, evitando uma condenação que poderia chegar a 40 anos de prisão. Os promotores também retiraram uma acusação adicional por uso de arma de fogo durante o crime.
Com o acordo, Juliana virou peça-chave no julgamento de Banfield, de 40 anos, acusado de assassinar a esposa, Christine Banfield, de 37 anos, e de matar Joseph Ryan, apontado pela acusação como uma vítima usada para forjar uma falsa invasão domiciliar.
Durante depoimento no tribunal, Juliana afirmou que decidiu colaborar porque “queria que a verdade viesse à tona”, segundo informações da agência Associated Press. O julgamento de Banfield começou na semana passada e deve durar entre três e quatro semanas.
Romance secreto e provas íntimas
Segundo a Promotoria, Juliana participava do programa Au Pair e mantinha um relacionamento extraconjugal com Banfield enquanto trabalhava como babá do filho do casal. Fotos íntimas do casal, feitas semanas antes do crime, foram apresentadas aos jurados como parte das provas.
Entre os registros estão selfies sensuais, algumas aparentemente feitas enquanto Juliana estava nua ao lado do amante. Em uma postagem em português nas redes sociais, ela escreveu: “Aí gente tô muito cu… apaixonadinha desde julho do ano passado”.
Os promotores afirmam que a última imagem íntima foi feita em dezembro de 2022, cerca de dois meses antes do assassinato. Em outra foto, registrada na véspera do Ano Novo, Juliana e Banfield aparecem se tocando sob uma mesa, com a legenda “Meu Ano Novo” acompanhada de emojis de corações.
Também foi exibida uma foto da brasileira em um estande de tiro, supostamente feita por Banfield. Para a acusação, o casal frequentou campos de tiro meses antes do crime, o que reforça a tese de planejamento.
Cartas e mudança de versão
Após a prisão, Juliana chegou a escrever cartas afirmando que estava disposta a assumir a culpa pelo homem que amava. Em uma delas, datada de 14 de novembro de 2023, escreveu: “Eu não quero viver assim. É uma tortura. Eu te amo mais do que tudo.”
Em mensagem enviada à mãe de Banfield, afirmou: “Daria a minha vida pela dele. Jamais faria nada para machucá-lo.” Em outro trecho, reforçou: “Eu assumirei a culpa por nós dois.”
No entanto, em juízo, a brasileira mudou de versão e declarou que Banfield teria cometido os assassinatos para “ficar livre” do casamento, já que temia perder dinheiro e a guarda da filha de 4 anos em um eventual divórcio.
Crime planejado
De acordo com a acusação, Christine Banfield foi assassinada a facadas dentro de casa, depois que Brendan teria matado Joseph Ryan a tiros, atraindo-o ao local por meio de um perfil falso em aplicativo de encontros, criado com a ajuda de Juliana, que teria se passado pela patroa.
Inicialmente tratado como uma tentativa de invasão domiciliar, o caso passou a ser investigado como homicídio premeditado após inconsistências na cena do crime. Juliana e Banfield foram presos em outubro de 2023 e respondem por homicídio e conspiração. O julgamento segue em andamento nos Estados Unidos.