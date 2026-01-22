22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Matou a vizinha, sequestrou carro dela e bateu na perseguição

Por Da Redação | Itatiba (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais/Reprodução
Matou a vizinha, sequestrou carro dela e bateu na perseguição
Matou a vizinha, sequestrou carro dela e bateu na perseguição

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (21) suspeito de matar a vizinha a facadas, sequestrar os filhos da vítima e provocar um acidente durante a fuga. A mulher, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos. As crianças foram resgatadas sem ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Itatiba, no interior de São Paulo. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito atacou a vítima com uma facada e, em seguida, fugiu levando o carro dela.

No veículo, estavam os três filhos da mulher. Durante a tentativa de escapar da polícia, o homem bateu contra o muro de uma residência.

Após a colisão, ele foi detido e encaminhado à delegacia de Jaguariúna. A perícia foi acionada para o local. O caso é investigado pelo Distrito Policial de Itatiba como feminicídio e furto.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários