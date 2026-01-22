Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (21) suspeito de matar a vizinha a facadas, sequestrar os filhos da vítima e provocar um acidente durante a fuga. A mulher, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos. As crianças foram resgatadas sem ferimentos.

O crime ocorreu em Itatiba, no interior de São Paulo. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito atacou a vítima com uma facada e, em seguida, fugiu levando o carro dela.