Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (21) suspeito de matar a vizinha a facadas, sequestrar os filhos da vítima e provocar um acidente durante a fuga. A mulher, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos. As crianças foram resgatadas sem ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Itatiba, no interior de São Paulo. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito atacou a vítima com uma facada e, em seguida, fugiu levando o carro dela.
No veículo, estavam os três filhos da mulher. Durante a tentativa de escapar da polícia, o homem bateu contra o muro de uma residência.
Após a colisão, ele foi detido e encaminhado à delegacia de Jaguariúna. A perícia foi acionada para o local. O caso é investigado pelo Distrito Policial de Itatiba como feminicídio e furto.