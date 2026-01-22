22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FINAL FELIZ

Após desaparecer, Allan é encontrado com vida na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Após horas de angústia e mobilização nas redes sociais, o jovem Allan Peterson Juvencio, de 23 anos, que havia desaparecido em São José dos Campos, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada pela família nesta quinta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Allan estava desaparecido desde a manhã de quarta-feira (21), quando saiu de casa, no Residencial União, na região sul da cidade. Segundo familiares, ele informou que iria visitar a namorada e, em seguida, seguir para o trabalho, o que não aconteceu.

O jovem não chegou ao destino informado nem compareceu ao serviço, o que gerou preocupação imediata. Sem conseguir contato, a família registrou um boletim de ocorrência e iniciou uma campanha nas redes sociais para ajudar nas buscas.

Com a confirmação de que Allan foi localizado, familiares agradeceram o apoio recebido e as mensagens de solidariedade compartilhadas durante o período de desaparecimento. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre onde ele estava ou as circunstâncias do ocorrido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários