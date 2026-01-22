Após horas de angústia e mobilização nas redes sociais, o jovem Allan Peterson Juvencio, de 23 anos, que havia desaparecido em São José dos Campos, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada pela família nesta quinta-feira (22).

Allan estava desaparecido desde a manhã de quarta-feira (21), quando saiu de casa, no Residencial União, na região sul da cidade. Segundo familiares, ele informou que iria visitar a namorada e, em seguida, seguir para o trabalho, o que não aconteceu.