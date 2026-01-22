Dois acidentes de trânsito foram registrados ao longo desta quinta-feira (22) na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), no trecho que liga os municípios de Pindamonhangaba e Tremembé, causando transtornos pontuais ao tráfego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O primeiro acidente ocorreu às 11h05, na altura do km 34,9, no sentido norte (Campos do Jordão), já no município de Pindamonhangaba. A ocorrência envolveu um veículo de passeio e resultou na interdição de uma faixa de rolamento. Segundo informações da concessionária ao site Alerta Vale do Paraíba, não houve registro de congestionamento. O atendimento segue em andamento, com o envio de uma viatura de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento do DER-SP para prestar assistência no local.