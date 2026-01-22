A empresa NipBr (Nipcable do Brasil Telecom) foi declarada nessa quinta-feira (22) a vencedora da nova licitação do programa Cidade Inteligente, da Prefeitura de São José dos Campos, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
A NipBr ficou em primeiro lugar no certame com a proposta de R$ 64,8 milhões - como o contrato terá duração de cinco anos, isso representa R$ 12,96 milhões por ano.
O valor máximo previsto no edital era de R$ 130,9 milhões. As empresas que ficaram em segundo (Vero, com R$ 64,85 milhões) e terceiro lugares (Softpark, com R$ 88,4 milhões) informaram que irão apresentar recurso administrativo contra o resultado da licitação.
A Vero, inclusive, é a atual fornecedora do serviço. O contrato vigente foi firmado em novembro de 2019, quando a empresa se chamava América Net, e custava inicialmente R$ 9,8 milhões por ano (em valores da época). Atualmente, o custo é de R$ 14,1 milhões ao ano.
Inicialmente, o contrato atual terminaria em março de 2025. No entanto, como as tentativas anteriores de licitação foram barradas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), o contrato foi prorrogado excepcionalmente por mais 12 meses, e se encerrará no dia 20 de março de 2026.
Cidade Inteligente.
Criado em 2019, o programa envolve uma série de ações, desde interligação semafórica e sinal de internet em prédios públicos e escolas municipais, até as câmeras de monitoramento do CSI.
A principal novidade do novo contrato será o aumento no número de câmeras de vigilância, que passarão das atuais 1.200 para 1.691.