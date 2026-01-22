A empresa NipBr (Nipcable do Brasil Telecom) foi declarada nessa quinta-feira (22) a vencedora da nova licitação do programa Cidade Inteligente, da Prefeitura de São José dos Campos, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A NipBr ficou em primeiro lugar no certame com a proposta de R$ 64,8 milhões - como o contrato terá duração de cinco anos, isso representa R$ 12,96 milhões por ano.