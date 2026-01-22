22 de janeiro de 2026
CAPTURA

Homem procurado por corrupção de menores é capturado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de corrupção de menores foi preso pela Polícia Militar, nessa quarta-feira (21), em São José dos Campos.

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo pela rua Projetada B, no bairro Vila Tesouro, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Ao realizar a abordagem, o homem tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Ao consultar os antecedentes criminais, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, por artigo do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que trata do crime de corrupção de menores.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da justiça e também responderá por lesão corporal contra agente público e resistência.

