A concessionária RioSP informou que a faixa de aceleração no km 146 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, será liberada ao tráfego nesta quinta-feira.

A faixa estava interditada desde o último dia 17 de janeiro para a realização de serviço emergencial de recuperação do talude, após erosão no local. A previsão é de que os cones de sinalização sejam retirados, permitindo o fluxo normal de veículos por volta das 18h.