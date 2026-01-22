A concessionária RioSP informou que a faixa de aceleração no km 146 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, será liberada ao tráfego nesta quinta-feira.
A faixa estava interditada desde o último dia 17 de janeiro para a realização de serviço emergencial de recuperação do talude, após erosão no local. A previsão é de que os cones de sinalização sejam retirados, permitindo o fluxo normal de veículos por volta das 18h.
O serviço de recuperação da erosão no talude foi finalizado no sábado, mesmo dia em que o problema foi identificado pela equipe de inspeção da concessionária. O local foi interditado para garantir a segurança dos motoristas e possibilitar o início dos trabalhos pelas equipes de obras e de conservação da RioSP.
Com a conclusão do serviço, a faixa de aceleração permaneceu fechada para monitoramento do local, principalmente em razão das chuvas registradas nos últimos dias. Esse monitoramento teve como objetivo avaliar o comportamento do solo. Como não foi registrada nenhuma movimentação de terra, o local será novamente liberado ao tráfego de veículos.