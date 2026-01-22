O Albatroz Vortex, aeronave não tripulada desenvolvida integralmente no Brasil, realizou com sucesso seu primeiro voo de testes na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O drone foi equipado com uma turbina a jato, também desenvolvida no país.

A turbina foi desenvolvida e fabricada pela AERO Concepts, unidade de São José dos Campos, e a aeronave pela Stella Tecnologia, do Rio de Janeiro.