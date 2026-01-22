O Albatroz Vortex, aeronave não tripulada desenvolvida integralmente no Brasil, realizou com sucesso seu primeiro voo de testes na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O drone foi equipado com uma turbina a jato, também desenvolvida no país.
A turbina foi desenvolvida e fabricada pela AERO Concepts, unidade de São José dos Campos, e a aeronave pela Stella Tecnologia, do Rio de Janeiro.
O voo contou com o apoio do Ministério da Defesa e da FAB (Força Aérea Brasileira), em execução do Acordo de Cooperação e Parceria para Desenvolvimento Tecnológico assinado em novembro de 2025. O acordo prevê pesquisa, desenvolvimento e produção de sistemas de propulsão de até 5.000N para veículos aéreos não tripulados, atendendo às demandas estratégicas da FAB.
Realizado em 17 de dezembro, o teste validou o funcionamento da turbina em condições reais de voo e a integração entre o sistema propulsivo e a aeronave, um dos principais desafios no desenvolvimento de drones dessa classe.
O Albatroz Vortex é uma plataforma aérea não tripulada com peso máximo de decolagem de aproximadamente 150 kg, desenvolvida pela Stella Tecnologia a partir de sua família de drones já consolidados tecnologicamente. A incorporação da propulsão a jato amplia o envelope de voo da plataforma, permitindo maiores velocidades, operação em altitudes elevadas e novas possibilidades de aplicação.
“O voo do Albatroz Vortex é a continuidade natural de um trabalho iniciado com o desenvolvimento do Atobá, hoje a maior plataforma não tripulada já criada no hemisfério sul, e do Albatroz convencional. A introdução da propulsão a reação amplia significativamente o horizonte tecnológico dessas plataformas”, afirmou Gilberto Buffara Jr., presidente da Stella Tecnologia.
A turbina nacional integrada à aeronave faz parte de um projeto inovador de propulsão híbrida conduzido pela AERO Concepts, com apoio da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). A iniciativa reforça a parceria entre as duas empresas no desenvolvimento contínuo de tecnologias voltadas a atender demandas nacionais e internacionais dos mercados civil e militar.
Tecnologia nacional
A aeronave da Stella foi propulsionada pela ATJR 15-5, turbina a jato desenvolvida integralmente pela AERO Concepts, empresa sediada em São José dos Campos. A turbina foi concebida a partir de análise de mercado e teve todo seu desenvolvimento realizado com recursos próprios, passando pelas etapas de projeto, fabricação de protótipos, ensaios em bancada e validação em voo.
Com empuxo de 500N, a ATJR 15-5 torna-se a primeira turbina de reação desenvolvida no país a operar em voo integrada a um drone, representando um avanço significativo no domínio brasileiro de sistemas de propulsão de pequeno porte.
Esse marco tecnológico demonstra que o Brasil passou a integrar um seleto grupo de países capazes de desenvolver e integrar motores a jato a sistemas aéreos não tripulados. Em um contexto internacional cada vez mais restritivo, essa competência se consolida como fator estratégico para a autonomia tecnológica e amplia o potencial de parcerias e aplicações em diferentes mercados, fortalecendo a competitividade da indústria aeroespacial brasileira no cenário global.
“A AERO Concepts foi criada para desenvolver propulsão a reação nacional com aplicação real. Ver uma turbina nossa voando em uma plataforma robusta como o Albatroz Vortex confirma a maturidade da engenharia brasileira e valida uma linha completa de turbinas entre 500 e 5.000 newtons”, disse Alexandre Roma, diretor de Operações e Engenharia do Grupo AERO Concepts.
Além da ATJR 15-5, a empresa mantém uma linha de turbinas com empuxo entre 500 e 5.000N, voltada a diferentes classes de plataformas não tripuladas, ampliando as possibilidades de aplicação dessa tecnologia em futuros projetos.
Turbinas a jato oferecem vantagens em relação a motores convencionais, como maiores velocidades, melhor desempenho em altitudes elevadas, capacidade de gerar elevado empuxo e menor nível de vibração, fatores que aumentam eficiência, alcance e durabilidade estrutural das aeronaves.
Integração
A integração da turbina à plataforma Albatroz Vortex foi possível graças ao elevado nível de maturidade técnica dos drones da Stella, já adequados para ensaios com propulsão a jato. A cooperação entre Stella e AERO Concepts foi formalizada em 2024, durante a feira Fidae, quando as equipes passaram a trabalhar de forma integrada na definição da estratégia de ensaios e adaptação da turbina à aeronave.
A escolha do Albatroz, plataforma confiável da Stella, permitiu à AERO Concepts conduzir um projeto de propulsão híbrida, com apoio da Finep, reforçando a parceria no desenvolvimento contínuo de soluções voltadas a demandas nacionais e internacionais dos mercados civil e militar.
Próximas etapas
Após o voo inaugural, o programa entra em ensaios progressivos, com foco na expansão do envelope de voo, avaliação de desempenho e consolidação do sistema. Os testes contínuos permitirão o refinamento da plataforma e do sistema propulsivo.
Em paralelo, a AERO Concepts avança na consolidação de processos produtivos, visando dominar integralmente as tecnologias de fabricação de turbinas a jato no país, incluindo a obtenção de matérias-primas estratégicas e redução de dependências externas. Com foco em padronização e autonomia tecnológica, a empresa busca atender às demandas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ampliando o uso de plataformas como a da Stella em planos estratégicos nacionais.
Simultaneamente, a Stella Tecnologia continua os ensaios em voo do Albatroz Vortex, com foco na expansão do envelope operacional, refinamento dos sistemas embarcados e maturação da aeronave como solução de alta performance.
Soberania tecnológica
O voo do Albatroz Vortex evidencia a capacidade da indústria nacional de integrar sistemas aéreos não tripulados com propulsão a jato, consolidando competências industriais estratégicas e fortalecendo a autonomia tecnológica do país.
“A AERO Concepts vem consolidando seus processos produtivos com estruturas próprias, para dominar integralmente as tecnologias envolvidas e reduzir dependências externas, com foco no desenvolvimento de uma família nacional de turbinas. A parceria com a Stella é essencial, não apenas pelos ensaios em voo, mas também pela colaboração estreita entre as equipes da AERO, da Stella e das Forças Armadas, garantindo soluções aplicáveis com alta qualidade e confiabilidade operacional”, ressalta Alexandre Roma.