22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Dono de quitanda, idoso é espancado por ladrão no Vale; VÍDEO

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Câmeras de segurança da quitanda registraram toda a ação criminosa
Câmeras de segurança da quitanda registraram toda a ação criminosa

Um homem de 66 anos, dono de uma quitanda na cidade de Potim, foi violentamente agredido e roubado na manhã desta quinta-feira (22). O caso aconteceu na rua Manoel Francisco de Castro, por volta de 5h50.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o comerciante iniciava o expediente quando um rapaz passou pelo local, chegando a cumprimentar o comerciante, que o conhecia de vista.

Ao retornar minutos depois, ele anunciou o assalto, sendo bastante agressivo contra o idoso, que foi atacado violentamente. O rapaz usou algo que aparentava ser uma arma em sua mão para bater no comerciante.

As câmeras de segurança da quitanda registraram toda a ação criminosa. A ação foi bastante violenta. Após as agressões, o assaltante levou R$ 40 em dinheiro e a bicicleta que estava em frente ao comércio, utilizando-a para fugir. O idoso sofreu ferimentos, tendo levado vários golpes na cabeça.

A polícia informou que o ladrão é conhecido na região e reside em Potim. Ele está sendo procurado pela polícia.

Durante o assalto, o ladrão deixou cair um objeto dentro da loja, que a vítima não identificou do que se trata, mas se comprometeu a entregar na delegacia para análise, pois acredita ser o objeto utilizado para intimidá-lo. O caso segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários