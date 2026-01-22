Um homem de 66 anos, dono de uma quitanda na cidade de Potim, foi violentamente agredido e roubado na manhã desta quinta-feira (22). O caso aconteceu na rua Manoel Francisco de Castro, por volta de 5h50.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o comerciante iniciava o expediente quando um rapaz passou pelo local, chegando a cumprimentar o comerciante, que o conhecia de vista.