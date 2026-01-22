Um homem de 66 anos, dono de uma quitanda na cidade de Potim, foi violentamente agredido e roubado na manhã desta quinta-feira (22). O caso aconteceu na rua Manoel Francisco de Castro, por volta de 5h50.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o comerciante iniciava o expediente quando um rapaz passou pelo local, chegando a cumprimentar o comerciante, que o conhecia de vista.
Ao retornar minutos depois, ele anunciou o assalto, sendo bastante agressivo contra o idoso, que foi atacado violentamente. O rapaz usou algo que aparentava ser uma arma em sua mão para bater no comerciante.
As câmeras de segurança da quitanda registraram toda a ação criminosa. A ação foi bastante violenta. Após as agressões, o assaltante levou R$ 40 em dinheiro e a bicicleta que estava em frente ao comércio, utilizando-a para fugir. O idoso sofreu ferimentos, tendo levado vários golpes na cabeça.
A polícia informou que o ladrão é conhecido na região e reside em Potim. Ele está sendo procurado pela polícia.
Durante o assalto, o ladrão deixou cair um objeto dentro da loja, que a vítima não identificou do que se trata, mas se comprometeu a entregar na delegacia para análise, pois acredita ser o objeto utilizado para intimidá-lo. O caso segue em investigação.