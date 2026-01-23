23 de janeiro de 2026
CLIMA

Qual a previsão do tempo para São José no fim de semana? Confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O fim de semana será marcado por instabilidade climática em toda a RMVale. A previsão indica a presença do sol entre nuvens, mas com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite de sábado e ao longo do domingo. As informações são do Climatempo.

Em São José dos Campos, o sábado deve ter sol com muitas nuvens e chuva isolada no período da tarde e à noite, com temperaturas variando entre 16°C e 27°C. No domingo, o cenário se repete, com sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia, e os termômetros oscilando entre 18°C e 26°C. Em Taubaté, o fim de semana também será de calor e instabilidade: mínima de 16°C e máxima de 28°C no sábado, e no domingo as temperaturas ficam entre 19°C e 27°C, com maior volume de chuva previsto.

A atenção maior fica para Guaratinguetá e Campos do Jordão no domingo. Em Guaratinguetá, a previsão aponta chuva e trovoadas, com possibilidade de temporal à tarde e à noite e acumulado elevado, chegando a 15,9 mm, com temperaturas entre 19°C e 26°C. Já em Campos do Jordão, além das pancadas de chuva e trovoadas, o domingo pode ter temporal no período noturno, com mínima de 13°C e máxima de 21°C. No Litoral Norte, em Caraguatatuba, o sábado será de sol e aumento de nuvens com chuva à tarde e à noite, enquanto o domingo deve ter chuva passageira e períodos de tempo firme à noite, com temperaturas variando entre 19°C e 26°C.

