22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDA

URGENTE: Polícia resgata menina Kamilly e prende homem na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

A adolescente Kamilly Milena, de 14 anos, que estava desaparecida desde a madrugada desta quarta-feira (19) em São José dos Campos, foi localizada e resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (22). Um homem foi preso durante a ação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem ocorreu por volta das 13h10, no km 78 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Roseira, no sentido São Paulo. Os policiais interceptaram um Volkswagen Fox, conduzido por um homem de 55 anos, que transportava a adolescente.

Segundo a PRF, o motorista alegou ser tio de Kamilly e informou que vinha de Ouro Verde de Minas (MG) com destino a São José. No entanto, após consultas aos sistemas oficiais e verificação em redes sociais, os agentes constataram que a jovem constava como desaparecida, com boletim de ocorrência registrado pela mãe.

Foragido da Justiça

Durante a checagem, a PRF também identificou que o condutor possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, além de uma extensa ficha criminal. Diante da situação, ele foi preso em flagrante.

O Conselho Tutelar de Roseira foi acionado para prestar atendimento à adolescente, que foi encontrada sem ferimentos aparentes. Em seguida, o homem e a menor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Roseira, onde o caso segue sob apuração.

Mobilização e alívio da família

Kamilly havia saído de casa levando pertences pessoais e, desde então, não mantinha contato com familiares, o que gerou grande mobilização em São José e nas redes sociais. Parentes relataram que tentaram contato com o homem que estaria com ela, mas foram bloqueados.

O resgate trouxe alívio à família e encerra dias de angústia e apreensão. As circunstâncias do deslocamento da adolescente e a relação com o homem preso serão investigadas pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários