A adolescente Kamilly Milena, de 14 anos, que estava desaparecida desde a madrugada desta quarta-feira (19) em São José dos Campos, foi localizada e resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (22). Um homem foi preso durante a ação.
A abordagem ocorreu por volta das 13h10, no km 78 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Roseira, no sentido São Paulo. Os policiais interceptaram um Volkswagen Fox, conduzido por um homem de 55 anos, que transportava a adolescente.
Segundo a PRF, o motorista alegou ser tio de Kamilly e informou que vinha de Ouro Verde de Minas (MG) com destino a São José. No entanto, após consultas aos sistemas oficiais e verificação em redes sociais, os agentes constataram que a jovem constava como desaparecida, com boletim de ocorrência registrado pela mãe.
Foragido da Justiça
Durante a checagem, a PRF também identificou que o condutor possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, além de uma extensa ficha criminal. Diante da situação, ele foi preso em flagrante.
O Conselho Tutelar de Roseira foi acionado para prestar atendimento à adolescente, que foi encontrada sem ferimentos aparentes. Em seguida, o homem e a menor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Roseira, onde o caso segue sob apuração.
Mobilização e alívio da família
Kamilly havia saído de casa levando pertences pessoais e, desde então, não mantinha contato com familiares, o que gerou grande mobilização em São José e nas redes sociais. Parentes relataram que tentaram contato com o homem que estaria com ela, mas foram bloqueados.
O resgate trouxe alívio à família e encerra dias de angústia e apreensão. As circunstâncias do deslocamento da adolescente e a relação com o homem preso serão investigadas pelas autoridades.