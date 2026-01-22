A adolescente Kamilly Milena, de 14 anos, que estava desaparecida desde a madrugada desta quarta-feira (19) em São José dos Campos, foi localizada e resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (22). Um homem foi preso durante a ação.

A abordagem ocorreu por volta das 13h10, no km 78 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Roseira, no sentido São Paulo. Os policiais interceptaram um Volkswagen Fox, conduzido por um homem de 55 anos, que transportava a adolescente.