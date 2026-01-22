A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um foragido da Justiça e localizou uma menor desaparecida durante abordagem no km 78 da rodovia Presidente Dutra, em Roseira, no Vale do Paraíba. A ação na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 13h10, na pista sentido São Paulo.
Os policiais realizavam fiscalização com base em análise de risco quando abordaram um VW/Fox. O veículo era conduzido por um homem de 55 anos, que tinha como passageira uma adolescente de 14 anos. O condutor informou que vinha de Ouro Verde de Minas (MG) com destino a São José dos Campos e alegou ser tio da garota.
Durante consultas e verificações, a equipe constatou, por meio de redes sociais e registros oficiais, que a menor estava desaparecida desde o dia 19 de janeiro, com boletim de ocorrência registrado pela mãe.
A PRF acionou o Conselho Tutelar de Roseira para prestar suporte à adolescente. Em seguida, os policiais também verificaram que o condutor possuía extensa ficha criminal e um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.
Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Roseira para as providências cabíveis. O homem foi cientificado de seus direitos constitucionais, incluindo o de permanecer em silêncio, e a menor ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar.