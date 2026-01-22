A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um foragido da Justiça e localizou uma menor desaparecida durante abordagem no km 78 da rodovia Presidente Dutra, em Roseira, no Vale do Paraíba. A ação na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 13h10, na pista sentido São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais realizavam fiscalização com base em análise de risco quando abordaram um VW/Fox. O veículo era conduzido por um homem de 55 anos, que tinha como passageira uma adolescente de 14 anos. O condutor informou que vinha de Ouro Verde de Minas (MG) com destino a São José dos Campos e alegou ser tio da garota.