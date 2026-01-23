As forças de segurança pública identificaram como Cleutiano Gomes da Silva Leal, de 42 anos, o homem que morreu durante um confronto armado com a Polícia Militar na noite de quarta-feira (21), em Pindamonhangaba. O tiroteio ocorreu em uma estrada vicinal da zona rural, após denúncia de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam uma operação de bloqueio na Estrada Jesus Antônio de Miranda após informações de que um VW Gol estaria transportando entorpecentes. Quando o veículo se aproximou e os ocupantes perceberam a presença policial, dois homens desceram armados e abriram fogo contra a equipe da PM.