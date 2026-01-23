As forças de segurança pública identificaram como Cleutiano Gomes da Silva Leal, de 42 anos, o homem que morreu durante um confronto armado com a Polícia Militar na noite de quarta-feira (21), em Pindamonhangaba. O tiroteio ocorreu em uma estrada vicinal da zona rural, após denúncia de tráfico de drogas.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam uma operação de bloqueio na Estrada Jesus Antônio de Miranda após informações de que um VW Gol estaria transportando entorpecentes. Quando o veículo se aproximou e os ocupantes perceberam a presença policial, dois homens desceram armados e abriram fogo contra a equipe da PM.
Diante da agressão, os policiais revidaram os disparos. Um dos suspeitos conseguiu fugir para uma área de mata e segue foragido. O outro, identificado como Cleutiano, foi atingido durante o confronto inicial e caiu em uma ribanceira.
Ainda conforme o registro policial, ao se aproximar para tentar deter o suspeito, um dos policiais constatou que o homem apontava uma arma de fogo em sua direção, o que motivou um novo disparo. Cleutiano não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Drogas apreendidas e perícia no local
Dentro do veículo utilizado pelos suspeitos, a polícia encontrou 285 pinos de cocaína, além de outros materiais que foram apreendidos para perícia. A equipe da Polícia Técnico-Científica esteve no local para realizar os trabalhos periciais, incluindo análise do automóvel, das armas e da dinâmica dos disparos.
A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e tentativa de homicídio, devido aos tiros efetuados contra os agentes de segurança.
Os policiais envolvidos foram ouvidos e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que agora busca esclarecer todos os detalhes do confronto e localizar o segundo suspeito, que conseguiu fugir.
Quem tiver informações que possam ajudar na identificação ou localização do foragido pode procurar a Polícia Civil ou acionar a Polícia Militar pelo 190.