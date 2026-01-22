22 de janeiro de 2026
INCÊNDIO NA SP-123

VÍDEO: Acidente entre caminhão e moto interdita rodovia no Vale

Por Da redçaão | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagens registradas por um morador mostram um dos veículos em chamas
Imagens registradas por um morador mostram um dos veículos em chamas

Acidente entre um caminhão e uma moto interditou a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na tarde desta quinta-feira (22).

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o acidente ocorreu por volta das 14h, no km 16 da estrada, nos dois sentidos da pista, e que não havia opção de desvio.

Imagens registradas por um morador mostram um dos veículos em chamas. Até as 14h45, o DER ainda apurava pontos de lentidão e congestionamento.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente envolveu um caminhão de laticínios e uma motocicleta. No local, tratava-se de fogo no caminhão e na motocicleta envolvida no acidente.

"Equipe atuou no combate ao incêndio, não houve vítimas em razão do acidente, fogo foi extinto e local foi deixado aos cuidados do Policiamento Rodoviário", disse a corporação.

