Acidente entre um caminhão e uma moto interditou a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na tarde desta quinta-feira (22).
O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o acidente ocorreu por volta das 14h, no km 16 da estrada, nos dois sentidos da pista, e que não havia opção de desvio.
Imagens registradas por um morador mostram um dos veículos em chamas. Até as 14h45, o DER ainda apurava pontos de lentidão e congestionamento.
O Corpo de Bombeiros informou que o acidente envolveu um caminhão de laticínios e uma motocicleta. No local, tratava-se de fogo no caminhão e na motocicleta envolvida no acidente.
"Equipe atuou no combate ao incêndio, não houve vítimas em razão do acidente, fogo foi extinto e local foi deixado aos cuidados do Policiamento Rodoviário", disse a corporação.