Acidente entre um caminhão e uma moto interditou a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na tarde desta quinta-feira (22).

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que o acidente ocorreu por volta das 14h, no km 16 da estrada, nos dois sentidos da pista, e que não havia opção de desvio.