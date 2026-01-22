Uma prisão por tráfico de drogas terminou em confusão, agressão a policial e tentativa de resgate de preso na manhã desta quarta-feira (21), na zona sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no bairro Dom Pedro 1º e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo a PM, por volta das 8h20, durante patrulhamento de rotina, policiais avistaram dois indivíduos carregando uma sacola plástica branca. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram o objeto e tentaram fugir em direções opostas, mas acabaram sendo abordados.