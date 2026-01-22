Uma prisão por tráfico de drogas terminou em confusão, agressão a policial e tentativa de resgate de preso na manhã desta quarta-feira (21), na zona sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no bairro Dom Pedro 1º e mobilizou equipes da Polícia Militar.
Segundo a PM, por volta das 8h20, durante patrulhamento de rotina, policiais avistaram dois indivíduos carregando uma sacola plástica branca. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram o objeto e tentaram fugir em direções opostas, mas acabaram sendo abordados.
Durante a ação, um dos homens reagiu à prisão, desferiu um soco contra um policial e entrou em luta corporal com a equipe. Foi necessário o uso moderado da força para conter a agressão e realizar a detenção.
No momento da abordagem, uma mulher interveio, puxando o colete de um dos policiais na tentativa de arrebatar o preso. Com o apoio de outras viaturas, tanto o suspeito quanto a mulher foram contidos.
Em vistoria no local, os policiais localizaram a sacola abandonada, que continha porções de drogas. A ocorrência foi encaminhada à delegacia.
O homem foi autuado por tráfico de drogas, lesão corporal e resistência, permanecendo preso à disposição da Justiça. Já a mulher foi autuada por resistência e liberada após os procedimentos legais.