Em crise e com o técnico Marelli sob pressão, o São José recebe o Monte Azul na noite deste sábado (24), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Em quatro jogos, a Águia do Vale acumula uma vitória e três derrotas, com 3 pontos somados. No jogo passado, perdeu por 2 a 1 fora de casa para o Osasco Sporting, na Grande São Paulo no segundo revés consecutivo no campeonato.