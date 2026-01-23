Em crise e com o técnico Marelli sob pressão, o São José recebe o Monte Azul na noite deste sábado (24), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em quatro jogos, a Águia do Vale acumula uma vitória e três derrotas, com 3 pontos somados. No jogo passado, perdeu por 2 a 1 fora de casa para o Osasco Sporting, na Grande São Paulo no segundo revés consecutivo no campeonato.
Assim, uma nova derrota logo mais ou até um empate irá aprofundar a crise e a bronca da torcida. Pior que isso, um resultado negativo logo mais poderá derrubar o time da região para a zona de rebaixamento.
O único triunfo da Águia até agora aconteceu na segunda rodada, quando fez 2 a 1 no Grêmio Prudente, no Martins Pereira. Ainda assim, a atuação foi convincente apenas no primeiro tempo.
Ao menos, no jogo de logo mais Marelli não terá baixas em relação ao jogo anterior. E ainda poderá contar de novo com o atacante Lucas Reis, que estreou em Osasco e marcou o gol do São José, talvez no único ponto positivo da partida.
Enquanto isso, o Monte Azul faz campanha mais regular e está em terceiro lugar, com 7 pontos ganhos. E, na rodada anterior, venceu o São Bento por 1 a 0, fora de casa, ficando ainda mais animado para o jogo de logo mais.
Em resumo, o time comandado por Marelli precisa vencer logo mais e, se possível, com uma boa atuação. Assim, poderá diminuir a turbulência e voltar a brigar pela classificação entre os oito primeiros colocados.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Igor Dutra, João Ramos, Léo Rigo e Felippe Borges; Luís Otávio, Martinelli, Gabriel Ramos e Rikelmi; Lucas Reis e Rafael Carioca. Técnico: Marcelo Marelli
Monte Azul
Juan Maidana; Gustavinho, Luiz Fernando, Luan Silva e Sony Anderson; Clayton, Lucas Aruba, Vitor Mariano e Wanderson; Wallace Moraes e Redner. Técnico: Filippo Novelli (interino)
Árbitro: Gustavo Holanda Souza. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 24 de janeiro de 2026. Horário: 19h