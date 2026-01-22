A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, esteve em São José dos Campos para inaugurar um Hub de Inovação da Sabesp. O evento aconteceu nesta quinta-feira (22) no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), onde o Hub está alocado.

Na inauguração, Natália ressaltou a importância do abastecimento de água e o tratamento de esgoto chegarem a todas as pessoas.