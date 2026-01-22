Um policial militar de folga matou dois suspeitos durante uma tentativa de assalto a uma joalheria na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quinta-feira (22). O confronto aconteceu dentro do estabelecimento e, segundo as informações iniciais, ninguém além dos suspeitos ficou ferido.

A ocorrência foi registrada na rua Comendador Rodrigues Alves, na região central da cidade, perto da linha férrea. Conforme as primeiras informações, os criminosos tentaram assaltar uma joalheria e um policial militar de folga, à paisana, presenciou a ação e interveio.