Um policial militar de folga matou dois suspeitos durante uma tentativa de assalto a uma joalheria na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quinta-feira (22). O confronto aconteceu dentro do estabelecimento e, segundo as informações iniciais, ninguém além dos suspeitos ficou ferido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na rua Comendador Rodrigues Alves, na região central da cidade, perto da linha férrea. Conforme as primeiras informações, os criminosos tentaram assaltar uma joalheria e um policial militar de folga, à paisana, presenciou a ação e interveio.
Houve troca de tiros dentro do estabelecimento. Os dois suspeitos foram atingidos e morreram no local. Funcionários e clientes que estavam na loja no momento do crime passam bem, sem registro de feridos.
O Samu foi acionado por volta das 11h25, após a informação de uma vítima de ferimento por arma de fogo na rua Comendador Rodrigues Alves. Inicialmente, a solicitante relatou apenas que havia um homem caído ao solo, sem conseguir fornecer mais detalhes.
Após o acolhimento das informações pela Central de Regulação das Urgências, foi enviada ao endereço a USA (Unidade de Suporte Avançado). No local, a equipe constatou os óbitos dos dois suspeitos.
Com a confirmação das mortes, a área foi isolada e a perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos no interior da joalheria e ao entorno. O caso será apurado para esclarecer a dinâmica completa do assalto e do confronto, além de formalizar os depoimentos e laudos. O caso segue em apuração.