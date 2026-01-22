Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, em São Vicente, no litoral de São Paulo, em um caso que chamou a atenção pela cena encontrada no local. A vítima, identificada como Barbara Denise Folha de Oliveira, estava com moedas dentro da boca e espalhadas ao redor do corpo.
O caso ocorreu na última terça-feira (20), em um imóvel localizado na Rua Luiz Ferreira Saturnino, no bairro Samaritá. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a mulher já sem sinais vitais.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o ex-marido da vítima é o principal suspeito do crime. As circunstâncias da morte ainda são apuradas. O caso segue em investigação.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher de São Vicente. Exames periciais foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística) para esclarecer a causa da morte e auxiliar na identificação da autoria.
“As equipes trabalham para reunir elementos que contribuam para o esclarecimento dos fatos”, informou a SSP, em nota.