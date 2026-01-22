A Prefeitura de São José dos Campos abriu uma licitação para definir a empresa que ficará responsável pela construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pinheirinho dos Palmares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As propostas poderão ser apresentadas até o dia 4 de fevereiro. O valor máximo do contrato será de R$ 6,027 milhões, dos quais R$ 3,307 milhões viriam do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e R$ 2,72 milhões do município.