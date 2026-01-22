22 de janeiro de 2026
LICITAÇÃO

Com verba do PAC, Pinheirinho dos Palmares, em São José, terá UBS

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Licitação está prevista para ser concluída no mês que vem; prazo de execução será de 14 meses
Licitação está prevista para ser concluída no mês que vem; prazo de execução será de 14 meses

A Prefeitura de São José dos Campos abriu uma licitação para definir a empresa que ficará responsável pela construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pinheirinho dos Palmares.

As propostas poderão ser apresentadas até o dia 4 de fevereiro. O valor máximo do contrato será de R$ 6,027 milhões, dos quais R$ 3,307 milhões viriam do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e R$ 2,72 milhões do município.

A unidade será construída em um terreno na Avenida Ernestina Aparecida de Melo. O prazo para execução será de 14 meses.

Segundo a Prefeitura, a UBS terá área construída de 592,6 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos, com sete consultórios médicos, dois de odontologia, salas multiuso e de telemedicina, além das demais dependências, como sala de vacina, recepção e farmácia.

