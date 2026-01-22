22 de janeiro de 2026
PRESO EM FLAGRANTE

Homem é preso pela PM minutos após assaltar idosa no Vale da Fé

Por Da redação | Guaratinguteá
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de roubo a uma idosa na cidade de Guaratinguetá, nessa quarta-feira (21).

De acordo com as informações, equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), juntamente com a Ronda de Apoio, realizava patrulhamento para averiguação de ocorrência de tráfico de drogas quando foi abordada por uma pessoa, que relatou que uma idosa havia sido vítima de roubo instantes antes.

Imediatamente, as equipes se deslocaram até o local indicado, onde encontraram a vítima, que estava bastante nervosa. Ela informou que o criminoso havia subtraído seu aparelho celular e fugido em direção ao Senac da cidade.

Com base nas informações, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades de uma concessionária. Durante a abordagem e revista pessoal, o aparelho celular roubado foi encontrado dentro da bolsa do suspeito.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante. O suspeito foi reconhecido pela vítima como autor do roubo. As partes foram conduzidas à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça.

