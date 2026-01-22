A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de roubo a uma idosa na cidade de Guaratinguetá, nessa quarta-feira (21).

De acordo com as informações, equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), juntamente com a Ronda de Apoio, realizava patrulhamento para averiguação de ocorrência de tráfico de drogas quando foi abordada por uma pessoa, que relatou que uma idosa havia sido vítima de roubo instantes antes.