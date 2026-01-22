22 de janeiro de 2026
OCORRÊNCIA

URGENTE: Dois morrem em tentativa de assalto a joalheria no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Jornal de Guará
Policiais militares isolam o local da tentativa de assalto
Policiais militares isolam o local da tentativa de assalto

Duas pessoas morreram em uma tentativa de assalto a uma joalheria na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quinta-feira (22). O caso segue em atendimento.

Informações preliminares apontam que dois assaltantes teriam sido baleados por um policial à paisana, que flagrou a tentativa de assalto e teria reagido.

Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do caso, que já está em apuração por parte da Polícia Civil.

O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica e dos investigadores.

A tentativa de assalto ocorreu na rua Comendador Rodrigues Alves, na região central de Guaratinguetá. O Samu foi acionado para atender vítima de arma de fogo, às 11h25.

Segundo o Samu, a solicitante informou que havia uma pessoa do sexo masculino caída ao solo. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do serviço foi encaminhada para o local. O óbito foi constatado por médico do Samu, que confirmou que são duas as vítimas mortas no local.

* Matéria em atualização

