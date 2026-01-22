Duas pessoas morreram em uma tentativa de assalto a uma joalheria na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quinta-feira (22). O caso segue em atendimento.
Informações preliminares apontam que dois assaltantes teriam sido baleados por um policial à paisana, que flagrou a tentativa de assalto e teria reagido.
Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do caso, que já está em apuração por parte da Polícia Civil.
O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica e dos investigadores.
A tentativa de assalto ocorreu na rua Comendador Rodrigues Alves, na região central de Guaratinguetá. O Samu foi acionado para atender vítima de arma de fogo, às 11h25.
Segundo o Samu, a solicitante informou que havia uma pessoa do sexo masculino caída ao solo. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do serviço foi encaminhada para o local. O óbito foi constatado por médico do Samu, que confirmou que são duas as vítimas mortas no local.
* Matéria em atualização