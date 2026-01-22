Duas pessoas morreram em uma tentativa de assalto a uma joalheria na região central de Guaratinguetá, na manhã desta quinta-feira (22). O caso segue em atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Informações preliminares apontam que dois assaltantes teriam sido baleados por um policial à paisana, que flagrou a tentativa de assalto e teria reagido.